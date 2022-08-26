Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve gelmesi ile 2020 yılında kurulan Çağrı Merkezi vatandaşların taleplerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

2 yılda 205 bin çağrıya cevap veren operatörler, gelen talepleri kayıt altına alarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kurulan Çağrı Merkezi ile birçok talebin kısa zamanda çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Çağrı Merkezimizi arayan vatandaşlarımızın talep ve önerileri operatörlerimiz tarafından kayıt altına alınıyor ve hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletiliyor. Yetki alanımız dışında gelen talepler ilgili kurumlara yönlendiriliyor. 2 yılda 205 bin çağrıyı işleme aldık. Amacımız vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar 444 80 44 numaralı hattan 7 gün 24 saat talep, şikayet ve önerilerini iletebiliyorlar.