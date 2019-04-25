Yüreğir Belediyesi Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda

Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda yerini alan Yüreğir Belediyesi, ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Yüreğir Belediyesi Kültürevleri görev yapan öğretmen ve öğrenciler portakal ve karpuz ürünlerinden yapılan yeni lezzetleri fuara katılan vatandaşların beğenisine sundular.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, fuar açılışına katılarak vatandaşlara ikramlarda bulundu. Kocaispir, bölgede yetişen ve Türkiye'nin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan karpuz ve narenciye ürünlerinden katma değeri yüksek ürünler elde ederek üreticilerin önünü açmak ve yatırımcılara alternatif ürünler sunmayı amaçlamakta olduklarını belirterek, “Yeni ürünler üreterek karpuzun ve narenciyenin para etmediği zamanlarda, elde kalan ürünler en iyi şekilde değerlendirilip, hem bölge ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Biz bu yönüyle deneysel mutfağımızda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Gıda sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz eden ana sektörlerden birisidir. Dünyanın en verimli ilk 3 ovasından bir tanesi Çukurova'dır. Tarım ve tarıma dayalı sanayi ön plana çıkmaktadır. Açılışı yapılan fuar Adana'mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Biz de Adana'mızın tanıtılmasına katkı sağlayacak olumlu bütün etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı M. Akif Akay, Adana milletvekilleri M. Şükrü Erdinç, Orhan Sümer, Ayhan Barut, oda ve sivil toplum temsilcilerini Yüreğir Belediyesi standında ağırlayan Başkan Kocaispir misafirlere ikramlarda bulundu. Fuara katılan firmaları tek tek gezen Kocaispir, esnaflara hayırlı işler diledi.