Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Çadır, ısıtıcı ve yardım malzemelerini taşıyan araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola çıktı.

Yüreğir Belediyesi ekipleri Elazığ'da yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Başkan Kocaispir'in talimatı ile yardım malzemeleri ile birlikte Elazığ'a hareket etti. Çadır ve ısıtıcı yüklü araçlar ile yola çıkan ekipler soğukta dışarda kalan depremzedeler için sıcak çorba ve çay ikramında da bulunacak.

‘Gün bir olma günü' diyen Başkan Kocaispir, “Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Üzücü haberler alıyoruz. Ne yazık ki can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmaması. Devletimiz tüm imkanları ile depremzedelerimizin yanında. Biz de bir nebze olsun vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak adına ekiplerimizi seferber ettik. Allah bir daha milletimize, ülkemize böyle acılar, felaketler yaşatmasın” dedi.