İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüreğir Belediyesi hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

Yüreğir Belediyesi, personellerine yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor.


Tüm yönleriyle “İmar Mevzuatı” konusunda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş İmar Müdürlüğü personellerine eğitim verirken, “Zabıta Mevzuatı” konusunda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanı Lamih Çelik Zabıta Müdürlüğü personellerine eğitim verdiler.


Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin düzenlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Belediyeler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Gelişen bilim ve teknoloji toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal kurumların yapı ve fonksiyonlarını değişime zorlamaktadır. Çalışan personellerimizin gelişmeleri daha iyi takip etmeleri ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı olmaları amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Kocaispir, “Belediyelerde hizmet içi eğitim uygulamaları belediye personelinin verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için onların bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan eğitimlerdir” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.