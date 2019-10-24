Yüreğir Belediyesi hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

Tüm yönleriyle “İmar Mevzuatı” konusunda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş İmar Müdürlüğü personellerine eğitim verirken, “Zabıta Mevzuatı” konusunda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanı Lamih Çelik Zabıta Müdürlüğü personellerine eğitim verdiler.

Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin düzenlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Belediyeler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Gelişen bilim ve teknoloji toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal kurumların yapı ve fonksiyonlarını değişime zorlamaktadır. Çalışan personellerimizin gelişmeleri daha iyi takip etmeleri ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı olmaları amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocaispir, “Belediyelerde hizmet içi eğitim uygulamaları belediye personelinin verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için onların bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan eğitimlerdir” şeklinde konuştu.