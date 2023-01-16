Yüreğir Belediyesi işçilerine yüzde 70 zam

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlenmesi ve yüksek enflasyon rakamlarının ardından Yüreğir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam kararı alındı. Yüreğir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bekir Hakan Durna ve işçiler katıldı.

İmza töreninin ardından Yüreğir Belediyesi Meclis Salonunda kadrolu işçilerle bir araya gelen Başkan Kocaispir, “Yüreğir'imiz için emek veren, alın teri döken mesai arkadaşlarımızın her zaman yanında olmaya özen gösterdik. Göreve geldiğimiz günden beri işçi kardeşlerimizin maaşlarını günü gününe ödeyerek çalışanlarımızı üzmedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Zam kararımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Kocaispir, “Değerli mesai arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Hizmet İş Sendikası ile yaptığımız sözleşme neticesinde yüzde 70 zam herkese hayırlı olsun. Daima yan yana omuz omuza” ifadelerine yer verdi.