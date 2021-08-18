Yüreğir Belediyesi kreşinde mezuniyet sevinci

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler, kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet coşkusu yaşayan minikler, karnelerini Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in elinden aldı. Başkan Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir'in de katıldığı mezuniyet töreni minik öğrencilerin şiir dinletisi ve dans gösterileriyle başladı. Çocukları ve velileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Kocaispir, miniklerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

6 yaş grubu öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, “En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarınızı bizlere emanet ettiğiniz için kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu minik yavruları kendi yavrularından hiç ayırmayan, gözü gibi bakan kıymetli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan minik öğrenciler, hazırladıkları şiir dinletisi ve dans gösterisiyle izleyenleri büyüledi. Gösterilerin ardından 6 yaş grubu 7 öğrenci, kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir törenin ardından minik çocukların bugüne kadar katıldıkları etkinliklerde yaptıklarından oluşan sanat sergisini gezdi.