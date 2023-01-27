Yüreğir Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu kreşlerinde karne heyecanı yaşandı. Kreşlerde eğitim-öğretimlerini sürdüren minikler karnelerini Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in elinden aldı. Atakent Mahallesi'nde bulunan Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen karne töreninde öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, çocukların ilk karne heyecanlarına ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Kocaispir açıklamasında; “Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar bugünümüz, geleceğimiz, umutlarımız, hayallerimiz. Bugün belediyemiz kreşlerindeki yavrularımızın karne sevinçlerine ortak olduk. Onların yüzlerindeki tebessüm, küçük kalplerinde taşıdıkları o büyük heyecan bizim için paha biçilemez. Geleceğe umutla bakan gözlerimiz olan kıymetli yavrularımıza güzel bir tatil dönemi diliyor, eğitim hayatlarında üstün başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen karne törenine Başkan Kocaispir'in yanı sıra başkan yardımcıları, kreş yönetici ve öğretmenleri ile aileler katıldı. Tören, öğrencilere karne ve çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.