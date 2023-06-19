Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci

Adana Yüreğir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı. Yüreğir'e 3'üncü kreşi açacaklarının müjdesini veren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocuklara verilecek en güzel hediyenin iyi bir eğitim olacağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi 6 yaş grubu öğrencileri mezun olma sevinci yaşadı. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, MHP Yüreğir Belediye Meclis Üyesi Asım Gül, Hayırsever İş insanı Ahmet Sabuncu ve eşi Hatice Sabuncu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni için birbirinden renkli gösteriler hazırlayan minikler, sergiledikleri performansla kendilerini seyretmeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Mezuniyet töreni sonunda karne ve başarı belgelerini alan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kazım Karabekir'e kreş müjdesi

Mezuniyet töreni öncesinde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kreş sayısını artıracaklarının müjdesini verdi.

Yüreğir'i insan odaklı belediyeciliğin merkezi haline getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “Bugün burada geleceğimiz, umudumuz, aydınlık yüzümüz yavrularımızın mezuniyet coşkusuna ortak oluyoruz. Çocuklara verilecek en güzel hediye eğitimdir. Bu konuda çok iddialıyım. Atakent ve Hanım Sabuncu kreşlerimiz Adana'da en iyi, en kaliteli eğitim veren kreşlerden iki tanesidir. Atakent kreşimiz ilk geldiğimizde binası belediyemize aitti hemen hızlı bir şekilde faaliyete geçirdik. Daha sonra Sabuncu ailesi sağ olsunlar ricamızı kırmadılar. Sabuncu Kreşimizi yaprak bize teslim ettiler. Şimdi de Allah nasip ederse üçüncü kreşimizi Kazım Karabekir mahallemizde faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık. Yakın zamanda ihalesini yapıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Yüreğir'de 3 kreşimiz olacak” şeklinde konuştu.

Yıl boyu fedakârca görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Başkan Kocaispir, çocuklara başarılı bir hayat, aileleri ile birlikte güzel bir yaz tatili diledi.