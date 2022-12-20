Yüreğir Belediyesi kreşlerinde yerli malı haftası kutlandı

Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu Kreşi ile Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, ‘Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı düzenledikleri etkinliklerle kutladı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası' nedeniyle Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu Kreşi ile Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte minikler, giydikleri meyve kostümleri ile sahneye çıktı. Kendilerini izleyen aileleri ve yakınlarının karşısında sırayla üzerlerinde kostümleri bulunan meyvelerin tanıtımını yapan şiirler okuyan çocuklar daha sonra çiftler halinde dans etti. Miniklerin sahne performansı davetlilerden alkış aldı. Program sonunda çocuklar, annelerinin getirdiği yöresel yemekleri arkadaşlarıyla paylaştı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi kreşlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini söyledi.

Başkan Kocaispir, “Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Yavrularımız bu tür etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de Yerli Malı Haftası'nın önemini kavrıyorlar” dedi.