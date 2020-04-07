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Yüreğir Belediyesi pazarlarda maske dağıttı

Yüreğir Belediyesi, maske satışının yasaklanması ve pazar yerleri ile toplu mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından ilçedeki pazarlarda vatandaşlara maske dağıttı.


Pazar girişlerinde önlemlerini artıran Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi. Sokağa çıkmaları yasak olduğu halde aileleri ile birlikte pazara gelen çocuklar ve yasak kapsamındaki yaşlılar pazara alınmadı. Pazar girişlerinde antiseptik uygulaması da başlatan Yüreğir Belediyesi hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafe konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, “Dünya büyük bir sınav veriyor. Şimdi kenetlenme zamanı. Hep birlikte bireysel ve kurumsal olarak daha duyarlı davranmak zorundayız. Her bireyin sorumlulukla hareket ettiği takdirde bu zorlu süreci daha hızlı ve en az kayıpla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Yüreğir Belediyesi olarak ilk günden itibaren tüm imkanlarımızla, var gücümüzle sahadayız” dedi.

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