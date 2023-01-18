Yüreğir Belediyesi soğuk havalarda çocukları unutmadı

Soğuk havalarla birlikte çocukları unutmayan Yüreğir Belediyesi, Belören ve Gökvelioğlu İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere mont ve bot dağıttı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ‘Kış Güneşi Hediyemiz Olsun' projesi ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün listeleri doğrultusunda Belören ve Gökvelioğlu İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklara kışlık giysi dağıtımı yaptı.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ile birlikte Belören ve Gökvelioğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kocaispir, “Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bu nedenle en çok çocuklarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Kış Güneşi Hediyemiz Olsun' projesini kırsal mahallelerde çadırda yaşayan geçici tarım işçilerinin çocuklarını düşünerek başlattıklarını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, daha sonra dezavantajlı ailelerin çocuklarını da projeye dahil ettiklerini söyledi.

Yaptığı ziyaretler sırasında okul idaresi ve öğretmenlerle de sohbet eden Başkan Kocaispir, “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Yüreğir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek.” dedi.