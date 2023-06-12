Yüreğir Belediyesi sosyal belediyecilikle gönüllere dokunuyor

Klasik belediyeciliğin dışında ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile toplumun her kesiminden vatandaşın yanında olduğu belirtilen Yüreğir Belediyesinin, uyguladığı insan odaklı örnek sosyal belediyecilik projeleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ifade edildi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçede uyguladığı sosyal belediyecilik projeleri ile takdir toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlarla sıkı bağ kuruyor. Neredeyse haftanın her günü mutlaka mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Kocaispir, evlere misafir oluyor, taleplerini dinliyor, sorunlara anında çözüm üretiyor.

Kocaispir'in talimatı ile hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde ilçede günlük yaklaşık 5 bin sofraya sıcak yemek ulaştırılıyor. Küçük dokunuşlarla büyük faydalar sağlayan Yüreğir Belediyesinin evde bakım ve sağlık hizmetleri, tekerlekli sandalye, dijital hasta yatağı, hoş geldin bebek hediyesi, gıda kolisi ve glutensiz gıda desteği, kuaför hizmetleri gibi projelerle vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerin umut kapısı olan Yüreğir Belediyesi, bir taraftan da sosyal destek ekipleri ile çalmadık kapı bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, belediyenin sağlık ekibi tarafından pansuman, tansiyon ölçümü ve kontrolleri yapılıyor. Talepte bulunan yaşlı, hasta kimsesiz bireyler özel araçlarla hastaneye götürülüyor, doktor tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Evde kişisel bakım hizmeti de veren belediye ekipleri özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarını da gerçekleştiriliyor.

Yüreğir'de gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmadıklarını belirten Belirten Kocaispir, “Belediyecilik gönül işi, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir. Kalpleri fethedip sevgiyi kazanmak, gönüller yapıp muhabbetle ve istişareyle hizmet etmek bizim en önemli ilkemizdir. Bu ilke gereği hareket ediyor ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve vatandaşlarımızın refah içerisinde yaşaması adına gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz projeler de bu ilkeler üzerine inşa edilmiştir.” dedi.