Yüreğir Belediyesi tarım fuarında yerini aldı

Yüreğir Belediyesi, TÜYAP Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı'nda yerini alarak tarım alanında yaptığı çalışmaları, projeleri ve ilçeye özgü değerleri ziyaretçilere aktarma fırsatı yakalıyor.

Yüreğir Belediyesi, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 5 Kasım'a kadar devam edecek olan Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı'nda yerini aldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de hazır bulunduğu fuarın açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanı sıra kent protokolünün katılımı ile yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açılışın ardından protokol üyeleri ile birlikte Yüreğir Belediyesi standını ziyaret ederek Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'den ilçede uygulanan tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kocaispir, Bakan Kirişci'ye ‘Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi' çerçevesinde devam eden çalışmaları anlattı.

Biyobozunur projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, “Biyobozunur atık yönetimi projemiz ile atıkların kompost şeklinde geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye, istihdama, sürdürülebilir tarıma ve toplumda geri dönüşüm bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şantiyemizde 6 bin metrekarelik alanda kompost serim alanı oluşturduk. Kompost serim alanında topladığımız gıda ve peyzaj atıkları, özel makineler yardımıyla harmanlanarak 8 haftanın sonunda kompost denen bir maddeye dönüşüyor ve bu madde doğaya faydalı organizmalar içeriyor. Elde ettiğimiz kompostu çiftçimize ücretsiz dağıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bilinçli tarım ve üretime dikkat çeken Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak önceliğimiz, ilçemizin başlıca ekonomik girdilerinden biri olan tarım üretimi konusunda çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bilinçlendirilmesi. Bu nedenle eğitime büyük önem verdik. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde bu çerçevede tarımsal eğitim kursları düzenledik. Kurslarımız yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in standı ziyaret eden çiftçi ve üreticilerle yakından ilgilendiği fuarda Yüreğir Belediyesi, tarımsal alanda yaptığı çalışmaları, projeleri ve ilçeye özgü değerleri ziyaretçilere aktarma fırsatı buluyor.