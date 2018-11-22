Yüreğir Belediyesi uygun fiyatla ev satıyor

Yüreğir Belediyesi'nin "644 adet konut projesi" satışları devam ediyor.

Atakent Mahallesi'nde yapılan 644 konuttan geriye kalanlar açık satış yoluyla satılıyor. Vatandaşlar almak istediği daireyi ve katı seçebilecek. 2+1 ve 92 metrekare olan konutların 1 ve en üst katları 130 bin, diğer katlar ise 135 bin liradan satılacak. Başkan Çelikcan, maliyet artışlarını daire satış fiyatlarına yansıtmadıklarını, amaçlarının vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Satışı yapılacak olan konutların içerisinde vatandaşların rahatı ve huzuru düşünülerek her türlü sosyal donatıların olduğunu ve uygun fiyatlarla vatandaşların ev sahibi olmasını istediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir. Bütün amacımız dar gelirli vatandaşlarımız ev hayaline gerçekleştirsin ve sıcak bir yuvaya kavuşsun istiyoruz. Bunun için Yüreğir'de yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Satışa sunduğumuz konut ve iş yerlerinin ücretini çok düşük tuttuk. Bütün maliyetler artmasına rağmen biz bu gayrimenkullerimizi maliyetine satıyoruz. Amacımız vatandaşlarımız konut sahibi olsunlar'' şeklinde konuştu.