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Yüreğir Belediyesi Yaz Kuran Kursları başladı

Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde Yaz Kur’an Kursları başladı.

Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde Yaz Kur'an Kursları başladı.


Yüreğir Belediyesi'nin Yüreğir İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği Yaz Kur'an Kursları tüm kültürevlerinde başladı. Hafta içi her gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında verilen kurslara 7 yaş üzeri çocuklar katılabiliyor.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocukları Kur'an-ı Kerim öğrenmeye davet ederek, “En değerli varlıklarımız, geleceğimiz çocuklarımızdır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras iyi bir ahlak ve Allah sevgisidir. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüldüğü tüm kültürevlerimizde Yaz Kur'an Kurslarımızı da başlattık. Kurslarımızda ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik beraberlik konularına da ağırlık vereceğiz. Yavrularımız kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenecek, belirli sureleri ezberleyecek, peygamberimizin örnek hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in genel muhtevası hakkında bilgiler edinecekler. Çocuklarımızın oyun, eğlence havası içinde, sıkılmadan, bunalmadan ve bıkmadan kursumuzu tamamlamalarını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.


Kültürevlerinde Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenceli vakit geçiriyorlar.

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