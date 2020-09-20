Yüreğir Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

İşçi ücretlerine ilk yıl yüzde 17, ikinci yıl için enflasyon + 3 oranında zam yapıldı.

2020-2022 yıllarını kapsayan sözleşme ile işçilerin maaşlarına sosyal yardımlarla birlikte ilk yıl yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılmış olacak.

İmza töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Biz Yüreğir Belediyesi olarak çalışanlarımızın maaşlarının günü gününe ödenmesi noktasında çok üst düzey hassasiyeti olan bir belediyeyiz. Çalışanlarımızı ailemizin birer ferdi gibi görüyoruz.

Onların yerine kendimizi koyuyoruz. Onların akşam evlerinde rahat uyumaları için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda, bu aile ortamında yapılan sözleşme belediyemize, sendikamıza, tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Belediyemizin imkanları doğrultusunda olabilecek en iyi oranı vermeye çabaladık. İnşallah yakın zamanda İmar A.Ş.

çalışanlarımızla ilgili de sendikal görüşme süreci başlayacak. Allah mahcup etmesin. Yüreğir Belediyesi olarak biz hep birlikte el birliği ile Yüreğir halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.