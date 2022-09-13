Yüreğir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme kapsamında bayram yardımı, aile yardımı ve ikramiyeler hariç en düşük net ücret 6 bin 500 TL olarak belirlendi.

Yüreğir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplu sözleşme imza törenine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, Yüreğir İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Barut ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Ekonomik şartları zorlayarak çalışana en iyi ücreti vermek için hassas davrandıklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Elimizden gelen gayreti gösterdik belediyemizin imkânları doğrultusunda olabilecek en iyi oranı vermeye çabaladık. Yüreğir'imiz için emek veren, alın teri döken mesai arkadaşlarımızın gelirlerinde önemli oranda iyileştirme gerçekleştirdik. Allah mahcup etmesin. Yüreğir Belediyesi olarak hep birlikte el birliği ile Yüreğir halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz belediyemize, sendikamıza, tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, sözleşmeden genel anlamda memnun olduklarını belirterek, “Sözleşme sürecinde ortak noktada buluşmayı başardık. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen işçi arkadaşlarımızın haklarını en iyi oranda aldığımızı düşünüyorum. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.