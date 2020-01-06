Yüreğir Belediyesi'nden 5 Ocak'ta 5 ayrı turnuva

Yüreğir Belediyesi, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla turnuva düzenledi. Dereceye katılan sporcuları kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Yüreğir'de amatör spora büyük önem veriyor, bütün spor dallarını destekliyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi sponsorluğunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Federasyon İl Temsilcileriyle koordineli bir şekilde 5 Ocak'ta 5 ayrı branşta turnuva düzenlendi. Badminton, tenis, satranç, okçuluk ve masa tenisi branşlarında bini aşkın sporcunun katılımıyla yapılan etkinlikte dereceye giren sporcuların ödülleri Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta dağıtıldı. Ödülleri Başkan Kocaispir adına Başkan Yardımcısı Murat Bilal sporculara takdim etti.

Adana için özel bir gün olan 5 Ocak'ta 7'den 70'e birçok vatandaşın sporun birleştirici gücü altında bir araya geldiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde binden fazla sporcumuz ayrı ayrı branşlarda centilmence bir araya gelerek yarıştılar. Yüreğir'de amatör spora büyük önem veriyoruz. Bütün spor dallarını destekliyoruz. Spor sağlıktır, spor yapan çocuklar hem sağlıklı hem ahlaklı olurlar. Turnuvamızda dereceye giren sporcularımızı ödüllendirdik. Bu anlamlı günde turnuvamıza katın bütün sporcularımıza teşekkür ediyor, derece alan sporcularımızı kutluyorum'' şeklinde konuştu.