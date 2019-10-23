İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüreğir Belediyesi'nden Akarcalı'ya yaya köprüsü

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşadığı Akarcalı Mahallesi’nde öğrencilerin ve yayaların geçişi için köprü inşa etti.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşadığı Akarcalı Mahallesi'nde öğrencilerin ve yayaların geçişi için köprü inşa etti.


Yüreğir'e bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı üzerinde bulunan 2 köprünün yerleşim yerine uzaklığı ve yıpranmış olması mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin hayatını olumsuz etkileyince Yüreğir Belediyesi harekete geçti. Yüreğir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde hazırlanan köprü yerine konularak faaliyete girdi.


Yüreğir halkının her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Akarcalı Mahalle sakinlerimizin ve özellikle çocuklarımızın, okullarına giderken yolda zorluk çektiklerinin haberini aldık. Bize de bu zorluğu ortadan kaldırmak düşerdi. Kendi imkanlarımızla hazırladığımız yaya köprümüzün kurulumunu yaparak problemi ortadan kaldırdık. Çocuklarımız okullarına güvenli bir şekilde okullarına gidip gelecekler. İlçemizi en iyi yerlere getirmek için her türlü çalışmalarda ve girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.


Akarcalı Mahalle sakinleri ve öğrenciler köprü için Başkan Kocaispir'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.