Yüreğir Belediyesinden can dostlara mama desteği

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Güçlü Yürekler, KİHAYKO, HAYKONFED ve CANKODER üyelerine 15'er kilogramlık besleyici değeri yüksek 150 torba kedi ve köpek maması yardımı yaptı.

Mama dağıtım etkinliğinde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gece biz rahat uyurken onlara bakan, ilgilenen sahip çıkan gönüllü derneklerimizle canlarımızın bakımı ve beslenmesi konusunda çok yakın bir diyalog ve işbirliği içindeyiz. Can dostlarımız için elbirliği ile çalışmaya, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu dünyayı tüm canlılar ile paylaştığımızı unutmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Hayvansever dernekleri ve gönüllüler de Başkan Kocaispir'e destekleri için teşekkür etti.