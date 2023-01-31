Yüreğir Belediyesinden çocuk şenliği

Yüreğir Belediyesi tarafından çocukların 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için çocuk şenlikleri düzenlediği belirtildi. 3 Şubat Cuma günü Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte çocuklar palyaço, balon show, örümcek adam, sihirbaz, buble show, lastik adam, 7 cüceler, akrobasi, papağan show ve robot gösterimiyle unutamayacakları bir gün yaşayacak. Saat 11.00, 14.00, 15.30 ve 17.00 olmak üzere 4 seans şeklinde düzenlenecek etkinliğin ücretsiz olacağı ifade edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenerek, verimli şekilde geçirmeleri için şenlikler düzenliyoruz. 3 Şubat'ta tüm çocuklarımızı ve ailelerini Yüreğir Kültür Merkezimize bekliyoruz” dedi.