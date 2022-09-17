Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü etkinliği

Yüreğir Belediyesi "17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde" çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gönüllülerle birlikte çöp toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı” dedi.

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, günün ilk ışıkları ile birlikte şantiyede temizlik işçileriyle buluştu. Temiz ve sağlıklı bir çevre için gece gündüz demeden özveriyle çalışan işçilere teşekkür eden Başkan Kocaispir, mesai arkadaşlarına elleriyle çorba ikram etti.

Daha sonra Yüreğir Belediyesi öncülüğünde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Adana Şubesi çalışanların destekleriyle Kışla Mahallesi'nde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katılan Başkan Kocaispir, gönüllüler ve vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Etkinlikte yaptığı açıklamada, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Kocaispir, “Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı. Fakat bu temiz çevreyi oluşturmak bizim elimizde. Bu özel günde farkındalık oluşturmak istedik. Hep söylüyorum temizlik işinde çalışan kardeşlerimiz en kutsal görevi yapıyor. Bugün biz de onlara eşlik ettik. Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asıl Gül'ün de katıldığı etkinlikte ağaçlık alanlardan toplanan çöpler, araçlarla ilçe çöplüğüne götürüldü.