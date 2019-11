Yüreğir Belediyesi'nden eğitime destek

Başkan Kocaispir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gençlerle birlikte yaşadı. 3 bin öğrenciye eğitim seti hediye eden Başkan Kocaispir, Mayıs ayında yapılan ödüllü seviye belirleme sınavında dereceye giren öğrencilere de tablet dağıttı.

Yüreğir Belediyesinin asli görevi olmamasına rağmen çocukların rahat ortamlarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri için ilçedeki bütün okullara destek olduklarını belirten Başkan Kocaispir, ''Eğitime Dokun projemizle bütün okullarımızın bakım onarım ve temizliğini gerçekleştirdik. Bütün kültürevlerimizi çocukların eğitimine açtık. Sayı her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu sene 3 bin öğrencimiz kültürevlerimizde eğitim görüyor. Bin 500 öğrencimize eğitim setlerini bugün dağıtıyoruz. Toplam 3 bin öğrenciye eğitim seti dağıtacağız. Seviye belirleme sınavında başarılı olan öğrencilerimize tabletlerini veriyoruz. Amacımız gençlerimizi en güzel şekilde hayata hazırlamaktır. Geleceğimizi iyi yetişmiş nesillerle garantiye alırız. Biliyoruz ki her şeyin başı eğitim. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamalıyız. Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin eğitimine bağlıdır. Gençler, her sahada, ülkesinin ve milletinin kalkınmasında ve yükselmesinde lokomotif vazife görür'' diye konuştu.

Kültürevlerinin Yüreğir halkının hizmetinde olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Yüreğir'deki 11 kültürevimizde öğrencilerimize yönelik sınavlara hazırlık ve ders takviye kurslarımızdan ve yine yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kurslarımızdan 7'den 70' Yüreğirli vatandaşlarımız ücretsiz faydalanıyor. Bu sene 3 bin öğrencimiz kültürevlerimizden ücretsiz eğitim alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 5-6 bin kişiye çıkartmayı hedefliyoruz. Aileleriniz sizler için çalışıyor. Sizlerin çok iyi okullara girmiş olduğunu görmek istiyoruz. Yüreğir'de oturan gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, hayat standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Kültürevlerimizde sınavlara hazırlanan 3 bin çocuğumuza eğitim seti dağıtacağız. Bin 500 adetini dağıttık geri kalanı kültürevlerimizde dağıtacağız. Setlerimiz Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en modern setler. Sizler çok çalışıp başarılı olacaksınız'' şeklinde konuştu.