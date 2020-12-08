İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan 10 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.


Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri akülü tekerlekli sandalye kullanabilir raporu olan ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü araçlarını teslim etti.


Engelli bireylere yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların sorunudur.


Bugüne kadar ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecek" dedi.


Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli bireyler büyük mutluluk yaşarken aileleri de duyarlılığı için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.