Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri akülü tekerlekli sandalye kullanabilir raporu olan ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü araçlarını teslim etti.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların sorunudur.

Bugüne kadar ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecek" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli bireyler büyük mutluluk yaşarken aileleri de duyarlılığı için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.