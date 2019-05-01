Yüreğir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz sınav

sınıflar ile Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik 4-5 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz ‘Seviye Belirleme Sınavı' düzenlenecek.

Ortaokul öğrencileri seviye belirleme sınavına tüm kültürevlerinde, lise öğrencileri ise Ulubatlı Hasan, Ahmet Yesevi, Fatih Sultan Mehmet ve Doğankent kültürevlerinde girecekler. Dereceye giren öğrencilere sürpriz ödüller verilecek.

Seviye Belirleme Sınavı için öğrenciler kendilerine en yakın kültürevlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde kurslar ise 1 Ağustos'ta başlayacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kültürevlerinde öğrencilere yönelik yıl boyu ücretsiz eğitimlerin süreceğini belirterek, "Kültürevlerimizden tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Öğrencilerimize yönelik düzenlenen ücretsiz kurslara önem veriyoruz. Çocuklarını özel öğretim kurslarına gönderemeyen ailelerimiz bu kurslarımızdan ücretsiz olarak faydalanacaklardır. Ailelerimizi büyük bir mali yükten kurtarıyoruz. En önemlisi ise öğrencilerimiz boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir" dedi.

Başkan Kocaispir, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde hayata hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim yarınlarımızdır. Onları hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek yarınlarımızı o denli güvence altına alırız. Bu bakımdan çocuklarımıza ve gençlerimize özel önem vermeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.