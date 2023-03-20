Yüreğir Belediyesinden Şanlıurfa'ya temizlik desteği

Adana Yüreğir Belediyesi depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'ya Temizlik ekipleriyle destek olduğu ve çalışmalara katıldığı belirtildi.

Yüreğir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir de sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya desteğe koştu. Temizlik İşlerine bağlı ekipler, çamur ve balçıkla kaplanan Şanlıurfa sokaklarında tazyikli su ile temizlik yaptığı kaydedildi. Arazözle sokakları çamurdan arındıran ekiplere mahalle sakinleri de kendi imkanları ile destek verdi. Evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapan vatandaşlara su takviyesi yapan belediye ekipleri, afetzedelerin temiz su ihtiyacını da karşıladığı ifade edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: “Yaşadığımız sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nerede ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.