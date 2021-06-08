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Yüreğir Belediyesi'nden ücretsiz BESYO kursu

Yüreğir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı.

Yüreğir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı.


7 Haziran Pazartesi günü başlayan ve Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda faaliyet gösterecek olan BESYO hazırlık kursunun kayıtları devam ediyor.


Yüreğir Belediyesi'nin uzman antrenör kadrosuyla bu yıl ilk kez açılan hazırlık kursuna başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi ve başvuru formu ile Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne şahsen başvurmaları gerekiyor.


Yüreğir Belediyesi BESYO hazırlık kursu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kursiyerler 444 80 44 çağrı merkezini veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayabilecekler.

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