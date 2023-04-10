Yüreğir Belediyesinden vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Yüreğir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile hayata geçirilen ücretsiz servis uygulamasıyla vatandaşlar gün boyu evlerinden alınıp, semt pazarlarına götürülüyor.Alışverişlerini yapan vatandaşlar daha sonra aynı servisle evlerine bırakılıyor.

Bugüne kadar Yüreğir'de birçok farklı projeyi hizmete sunduklarını belirten Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızın semt pazarlarına daha kolay ve rahat bir biçimde ulaşmasını sağlamak amacıyla haftanın 7 günü ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladık. Uygulamamızla artık hemşehrilerimizin pazar alışverişi sonrası taşıma çilesi son bulacak” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Mahallelerden pazar yerlerine ring hattı olarak hizmet veren minibüslerin gün ve saatleri ise şöyle. Pazartesi: Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Semt Pazarı - 19 Mayıs Mahallesi Köprübaşı Polis Merkezi önünden Çukurova Caddesi'ni takip ederek pazara ulaşım.Salı: Yenidoğan Mahallesi Semt Pazarı - Atakent Polis Lojmanları önünden Şehit Emre Mücahit Topal Caddesi'ni takip ederek pazara ulaşım.Çarşamba: Güzelevler Mahallesi Semt Pazarı - Güzel Cumhuriyet Mahallesi ekmek büfesi önünden Levent Caddesi'ni takip ederek pazara ulaşım. Perşembe: Dervişler Mahallesi Semt Pazarı - Yavuzlar Ortaokulu önünden Orhan Kemal Bulvarı'nı takip ederek pazara ulaşım.Cuma: Şehit Erkut Akbay Mahallesi Semt Pazarı - Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Sağlık Ocağı önünden hareket ederek pazara ulaşım.Cumartesi: PTT Evleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı - Kışla Mahallesi DSİ TOKİ Evleri bankamatikler önünden Yeşil Bulvar'ı takip ederek pazara ulaşım.Pazar: 19 Mayıs Mahallesi Semt Pazarı - 19 Mayıs Mahallesi muhtarlık önünden 1062 sokak ve Çukurova Caddesi'ni takip ederek pazara ulaşım. Tüm servisler saat 09.00'da ilgili mahalleden pazara hareket ederek saat başı hizmet vermektedir"denildi.