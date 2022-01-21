Yüreğir Kaymakamı Bingöl öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kaymakam Bingöl, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ile Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Dereceye giren başarılı öğrencilere hediyeler verip tebrik eden Kaymakam Bingöl, "Çocuklar karne notlarına göre değerlendirilmemeli. Karne notu her şey demek değil. Eğer kırık notlar varsa bunları düzeltmenin yolunu çocuklarımızla birlikte aramalıyız" dedi.

Öğrencilere de umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulunan Kaymakam Bingöl, “Sizler de tatili iyi bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bol bol dinlenin ve kitap okumaktan sakın geri kalmayın. Enerjinizi topladıktan sonra ikinci dönemde çok daha başarılı bir dönem geçirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik törenin düzenlendiği okulun yöneticileri ve öğretmenleriyle de bir araya geldi.