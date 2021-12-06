Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Kültür Sanat Günleri kapsamında Yazar, Neyzen ve Akademisyen Hakan Mengüç'ü ağırladı. Mevlana Haftası etkinliğinde misafirlere sürpriz yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahnede ‘Etme' şiirini seslendirdi.

Yüreğir Belediyesi, “Kalbin temiz ise hikayen mutlu biter” diyerek sufi felsefesi ışığında hayata pozitif bakmayı öğütleyen Sufi Yazar Neyzen Hakan Mengüç'ü Adanalılarla buluşturdu. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa ilgi yoğundu. Özellikle kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de eşi Raziye Kocaispir ile birlikte katıldı.

Programın açılında yaptığı konuşmada kültür ve sanatı hizmet anlayışının merkezine alan bir belediye olarak çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, yeni yılda da her ay Adana'da bir konuk ağırlayacaklarının müjdesini verdi.

‘Mevlana Haftası' programında sahne alan Hakan Mengüç, sufi felsefesi, pozitif düşünce, neyin tasavvuf düşüncesindeki manası, hem bireysel hem de kadın-erkek ilişkilerinde hayata pozitif bakış açıları gibi birçok konuda izleyenleri bilgilendirdi. Ara ara ney dinletisi de sunan Mengüç'ün söyleşisi büyük beğeni topladı. Programda bir de sürpriz yaşandı. Şiire olan merakı ile bilinen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hakan Mengüç'ün üflediği ney eşliğinde Mevlana Celaleddin Rumi'nin ‘Etme' şiirini seslendirdi. Başkan Kocaispir'in canlı performans şiiri uzun süre alkışlandı.

Program sonunda Başkan Kocaispir, Mengüç'e kültürevlerinde el emeği üretilen Mevlana tablosu, keçeden tasarlanan sufi yeleği, eldiveni ve çantası hediye etti.