Yüreğir sporla şenleniyor

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yıl boyu aralıksız devam ediyor. İlçede 70 merkez ve 20 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında binlerce çocuk ve genç eğitim alıyor.Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi, pilates, taekwondo, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, judo, wushu, welness, floor curling ve okçuluktan oluşan 20 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Ücretsiz spor okullarından 6 - 15 yaş arası çocuklar yararlanıyor.

Sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir'de binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir yandan gençlerimize sporu özendirmek ve onları sporla büyütmek için attığımız adımlar, bir yandan profesyonel anlamda ilçemizi sporla da tanıtmanın çabasını veriyoruz. Tesisleşme bakımından spor camiasında parmakla gösterilen bir belediye olduk. 4 yılda çok ciddi yatırımlara imza atarak ilçemize 2 spor salonu, 1 yarım olimpik yüzme havuzu, 11 sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandırdık” dedi.

Gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir genelinde 70 merkez ve 20 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarımızda her yıl binlerce yavrumuza eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen gelişmelerine de önem veriyoruz. Spor okulumuza gelen öğrencilerimize, aile sevgisi, vatan sevgisi, küçük ve büyüklerle ilişkiler ve okul eğitimlerinin önemini anlatıyoruz. Amacımız sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek. 17 Haziran'da başlayacak yaz kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyorum” diye konuştu.