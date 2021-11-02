Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda

Yüreğir Ziraat Odası, pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıl aradan sonra kapılarını açan Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'na katılarak, limon, mandalina, portakal, greyfurt, yer fıstığının yanı sıra bölgede yeni yetişmeye başlayan ejder meyvesini standında sergiledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım fuarının, tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojilerin çiftçilere aktarılması ve etkin kullanılması ile daha geniş kitlelere ulaştırılmasında, bölgelerin ve ürünlerin tanıtımında büyük önem taşıdığını söyledi.

Bölgede yetişen ürünlerin tanıtımı ve sektördeki son gelişmelerin takip edebilmesi konusunda fuarların payının büyük olduğunu belirten Doğan, “Tarım fuarları, yurtiçi ve yurtdışında pazarlama faaliyetlerine de katkı sunmakta ve yeni bakış açıları kazandırmaktadır" dedi.

Çukurova'nın Türkiye'nin önemli bir tarım merkezi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Adana pek çok ilden farklı olarak yüzölçümünün yüzde 38'i ile tarım yapmaya müsait. Mevsim şartlarının elverişli olması nedeniyle de Adana tarımın başkenti olarak anılmaktadır. Son yıllarda dünyanın yaşadığı salgın, tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Üreticilerimiz zor şartlarda üretim yaparak, ocaklarda tencerelerin kaynamasına, sofralarda ekmeğe vesile oluyorlar, biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak tanıtım faaliyetlerine katkı sunmak için 14. Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda yerimizi aldık" dedi.

Fuarların kent ve ülke ekonomisine katkı sunduğu gibi, tarım sektörünün de gelişip kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Doğan, "Tarımın, gelişmesi, üreticinin yeni teknolojik gelişmeler ile buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından fuarların yeri tartışılmaz. Adana ekonomisi, sanayisi ve ticareti her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu gelişmelerin fuarlarla desteklenmesi önemli, bu nedenle ilimizin geleceği ve ekonomik gelişmişliğini artırmak adına bizler de tarım fuarını önemsiyoruz ve bölgemizdeki üreticilerimizi fuarı ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.