Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: “Adana bölgesinde narenciye toplamakta işçi sıkıntısı yaşadık”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da kış aylarında tarım işçisi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan'ı ziyaret ederek, çiftçilerin sorunları ve bölgedeki mevsimlik işçilerin durumları hakkında bilgi aldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üretim yapan çiftçilerin sorunlarını ve mevsimlik işçi durumlarını Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e anlattı.

Başkan Doğan, Yüreğir ovasında yılın 365 günü ekim, dikim ve hasadın yapıldığını belirterek, “Dünyada 365 gün tarım yapıldığı yerler Amerika'da California, İtalya'da Po ovası ve Türkiye'de Çukurova'dır. Çukurova denilince akla Adana, Adana denilince de Yüreğir gelir. 365 gün tarım yapıldığı için geçmişte bizim bölgemizde mevsimlik tarım işçileri ilkbaharda gelir, sonbaharda giderlerdi” dedi.

Kış mevsiminde tarım işçisi sıkıntısı yaşanıyor

Son yıllarda bölgede narenciye ekim alanları ile erkenci sera ekim alanlarının arttığını vurgulayan Başkan Doğan, “Türkiye'de istihdamda tarım işçisi olarak 6 milyon kişi çalışıyor ama kış aylarında çalışmalar tamamen dururken, Adana'da bu durum tam tersi. Kış aylarında Adana'da daha çok istihdam sağlanmaktadır. 2017 yılının kasım aralık aylarında Adana bölgesinde narenciye toplamakta işçi sıkıntısı yaşadık. Bu işçileri bulmak içinde Adana Valiliğimize başvuruda bulunduk. Valiliğimiz bizi Sarıçam Kaymakamlığı'na yönlendirdi ve orada ki kampta bulunan 30 bin 600 kişiden çalışmak isteyenleri işe aldık” diye konuştu.

Sosyal yaşam kalitesi yükseltilmeli

Çukurova bölgesinde 365 gün tarım yapıldığı için işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Doğan, “Bunun için mevsimlik işçilerin yaşadıkları, barındıkları yerleri düzgün bir biçimde inşa edersek ortasında sosyal donatı alanı kurarsak yaşam kalitelerini yükseltmiş oluruz. Yine işçilerin çocuklarının eğitim konularına da çözüm bulmuş oluruz. Sosyal donatı alanlarının içerisinde okul olursa aileleri rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekler” dedi.

Doğan, Bölgedeki mevsimlik işçilerin kaldıkları, yaşadıkları yerlerin tamamı drenaj kenarlarında kurulduğunun altını çizerek, “Yaşadıkları alanın etrafı su kanalları ile dolu olduğu için çocukların düşüp boğulma ihtimalleri çok yüksek. Bizim amacımız devletimizin bir an önce bu alanlarda prefabrik ve konteyner kent kurulmasına öncülük etmesi. Narenciye ekim alanları ülkemizde her yıl hızla artıyor. İşçi sıkıntısı ilerleyen yıllarda daha da artacağı için bunun önleminin alınmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Devletimiz gerekli adımları atıyor

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise mevsimlik tarım işçilerinin daha insansı koşullarda hayat sürebilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek, “Dağınık şekilde bulunan çadır yerleşimlerinin birkaç noktada kurulacak olan sosyal donatı alanları ile bir araya toplanabilir. Tarım işçisi ailelerin içme suyu, barınma, ısınma ve çocuklarının eğitimlerinin verileceği bu sosyal Donatı alanlarından yararlanabilir. Bu konuda bir proje hazırlıyoruz. Bu sayede mevsimlik işçilerimizin ve ailelerinin çok daha rahat şartlarda yaşam sürmeleri sağlanabilir'' ifadelerini kullandı.

Kaymakam Bingöl son olarak, Başkan Mehmet Akın Doğan'a teşekkür ederek, mevsimlik işçiler ve ailelerini daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalara başladıklarını, yakında bu projelerin ivedilikle hayata geçirileceğini vurguladı.