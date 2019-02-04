Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan güven tazeledi

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanlığı'na mevcut Başkan Mehmet Akın Doğan seçildi.

Adana'nın üye sayısı bakımından en büyük çiftçi kuruluşu olan Yüreğir Ziraat Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde Divan Başkanlığına Şevket Uludağ, Zülfikar Pamuk, Üye Haluk Birgül ve Ahmet Güzel gözetiminde tek liste olarak seçime giden mevcut başkan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tüm delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığına seçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Akın Doğan, “Ülkelerin kalkınmasında sanayileşme her ne kadar önemli bir yer tutsa da emek yoğun bir sektör olan tarımında kalkınmada ve istihdamda çok önemli unsurların başında geldiği unutulmamalıdır. Sanayileşme tarımın önüne geçmemeli aksine birlikte ilerlemek zorundadır. Bir ülkenin herhangi bir geliri olmasa bile tarımsal faaliyetler ile işe başlaması onun kalkınmasındaki ilk adımdır. Yani tarım kalkınmanın temeli ve en önemli yapısıdır. Tarım olmadan kalkınma söz konusu olmaz. Birçok ülkenin açlıkla mücadele ettiği günümüzde tarımın öneminin tartışılmaz bir gerçek olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bizler Adana'nın hatta hatta Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü çiftçi örgütü olarak; tarımın öneminin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan temsilci olduğumuz 22 bin üyeye hizmet ediyor, diğer yandan da ülkemizi yönetenlerle çiftçilerimiz arasında köprü görevi üstleniyoruz” diye konuştu.

Başkanlık dönemindeki dört yıllık hizmetler hakkında bilgi veren Doğan, “Göreve geldiğimizden beri, çiftçilerimizi zor şartlarından ve trafik çilesinden bir nebze olarak kurtarabilmek, kolaylık sağlayabilmek için, Tarım İlçe Müdürlüğüne doğru kanal üzerinden kestirme bir köprü yaptık. Yüreğir Ziraat Odamızın girişindeki çarpık ve bozuk yollara asfalt döktürerek daha güvenli bir yol oluşturduk. Odamızın çevresine peyzaj çalışması yaparak; daha düzenli ve sosyal olarak çiftçilerimizin kolay ve temiz kullanacağı bir hale getirdik. Odamıza üye çiftçilerimize daha iyi hizmet verebilmek, arazi de teknik destek almalarını sağlamak için Ziraat mühendisi alımı yaptık. Çiftçilerimize tarımın yeniliklerini tanıtmak, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmelerini sağlamak ve devletin ziraat içerikli kredilerinde faiz indiriminden yararlandırmak amaçlı, bakanlık tarafından onaylı sertifikasyon şirketi ile anlaşıp, iyi tarımı Yüreğir Ziraat Odası bünyesine ekledik ve Adana'da bir ilke imza attık” ifadelerini kullandı.

Bu sene popülasyonunda artış gösteren Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı çiftçilerimize destek amaçlı köylere ve muhtarlarımıza zirai ilaç dağıtımı yaptıklarına da değinen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçimize Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı mücadele etmesine destek olmak için toplamda 5 litrelik bidonlarda 1400 litre ilaç dağıttık. Odamıza bağlı olarak çalışan tarımsal danışmanlarımız ve teknik personelimiz ile birçok köy gezisi yaparak, 22 bin çiftçimize teknik destek sağlamış ve sorunlarını çözümleri konusunda gerekli yönlendirmeleri yaptık. Ayrıca, Adana'da düzenlenen Tarım Fuarında stand kurarak çiftçilerimizin sorunlarını yüz yüze görüşerek, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı bulduk.”

Tekrar başkan seçilen Mehmet Akın Doğan, "Bir kez daha delegelerin desteğini ve oylarının tamamını aldığımız için mutluyuz. Şimdi bir kez daha verdiğimiz sözleri tutma vakti. Çiftçimizin sorununu çözmek, her anında yanında olabilmek adına elimizden geleni yaptık, yapacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.