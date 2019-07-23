Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: “Tarımsal sulama ödemeleri gözden geçirilmeli”

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Tarımsal Sulama Ödemelerinin erkene alınmasına çiftçiler tepki göstererek devlet yetkililerinden çözüm istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Sulama Birliklerinin fes edildiğini hatırlatarak, “Bütün Sulama Birlikleri, Devlet Su İşleri bünyesine geçti. Fakat sulama ücretleri halen çok yüksek. Sulama ücretleri yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ‘'Çukurova'mızın bereketli topraklarında ve Türkiye genelinde Sulama Birlikleri, 1994 yılında Devlet Su İşleri'nden alınarak çiftçinin hizmetine verildi ve yapılan seçimlerle Sulama Birlikleri kuruldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Sulama Birlikleri feshedildi. Bazı bölgelerde çıkan yolsuzluklardan dolayı sıkıntılar yaşandı. Aslında birliklerin çoğu iyi idare ediliyorlardı. Bütün Sulama Birlikleri, Devlet Su İşleri bünyesine geçti. Yüreğir Bölgesinde 10 adet bulunan Sulama Birliği başına bir tane mühendis başkan olarak atandı. Geniş bir bölge olan Yüreğir ovasına bir Sulama Birliği başkanının yetişmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Sulama birliklerinin, devlet su işleri bünyesine geçmesi çiftçiye yaramadı

Sulama Birlikleri feshedildikten sonra sulama ücretlerinin daha iyi olacağını düşünürken hayal kırıklığına uğradığını belirten Doğan, ‘'Sulama Birlikleri var iken, sulama paraları karpuz, kavun, domates gibi meyve ve sebzelerden Temmuz ayının 31'inde paranın tamamı tahsil edilirdi. Mısır, soya, pamuk gibi geç ürünlerde ve narenciyede ise Aralık ayının sonunda çiftçiden sulama paraları toplanırdı. Sulama Birlikleri feshedildikten sonra biz daha iyi olacağını umarken, şimdiki mevcut Sulama Birliği Başkanı ve Devlet Su İşleri sulama paralarını yine domates, kavun, karpuz gibi meyve sebzelerde 31 Temmuz'da alınacağını, diğer ürünlerde ise yarısı Temmuz ayında, diğer yarısı da Aralık ayında olmak üzere iki eşit parçada alınacaktı. Biz de bunlara itiraz ettik. Narenciye için alınan sulama parası 11. aya, mısır, soya gibi ürünlerde ise Eylül ayının sonuna ertelendi. Aslında eski Sulama Birlikleri Başkanlarının yönetimi kötü diye ellerinden alındı. Şimdiki yönetim onlardan daha kötü ve yönetemiyor'' dedi.

‘'20 milyon TL'ye yakın para 1 yıl içerisinde bitti''

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Sulama Birliği bünyesine 16 milyon TL'ye yakın para ve pamuk prim desteği olan 4 milyon TL'ye yakın para geçtiğini ifade ederek, “Sulama Birliklerinden kalan para 20 milyon TL'ye yakın olması gerekirken şu an Sulama Birliği'nde hiç para yok. Yüreğir Ovası'nda birikmiş olan 20 milyon TL'ye yakın para 1 yıl içerisinde bitti. Şu anda Devlet Su İşleri'nin bütçesinde para olmadığından dolayı çiftçilerin sulama paraları erken tahsil edilmektedir. Biz de çiftçi olarak buna karşıyız. Adana'nın Yüreğir İlçesinde 10 sulama birliği var iken Ceyhan bölgesine bağlı olan Nurdağı Sulama Birliği de Yüreğir'e devredildi. Bu birliğin borcu da Yüreğir'e devredildi. Biz aslında Ceyhan'daki birliğin Ceyhan'a bağlanmasını istiyoruz. Yüreğir Birlikleri'nin de Yüreğir'de kalmasını istiyoruz. Bu durumun da bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz'' diye konuştu.