Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Türkiye'nin 150 bin ton muz açığının önümüzdeki senelerde kapanacak"

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da çiftçiler son yıllarda daha yüksek gelir sağlaması nedeniyle boş arazilerine muz seraları kurmaya başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “2017 yılından sonra muz seralarında patlama yaşandı. Ülke olarak açığımız olan 150 bin ton muz da bu seralarla birlikte önümüzdeki yıllarda kapanacak” dedi.

Yıllık 739 bin ton muz tüketimi olan Türkiye'de muzun 250 bin tonu Mersin'in Anamur ilçesinde geri kalan 250 bin tonu ise diğer illerde yetişiyor. Ülkenin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana'da ise çiftçiler 2017 yılından sonra kilogramı seradan 4 ila 6 lira arasında satılan muza yönelmeye başladı. 2017 yılına kadar Yüreğir ilçesinde sadece birkaç serada üretilen muz şimdi ise kentin 7 ilçesindeki toplam 729 dönüm alanda üretiliyor.

Başta narenciye bahçesi sahipleri olmak üzere son dönemde çiftçiler boş arazilerine devlet desteği alarak muz seraları kurmaya başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Dönüme 6 ile 8 ton verim”

Doğan, muzun dönüm başına veriminin 6 ile 8 ton arasında olduğunu söyleyerek, “Narenciye ürünlerinin yanı sırada muza talep çok. Muz ekim alanları arttı. Adana'da 729 dönüm alanda muz üretimi yapılmakta ve bu kadar dönüm de seralar kurulmaya devam ediyor” diye konuştu.

“150 bin ton muz açığı kapanacak”

Muz ithalatının gelecek senelerde bitebileceğini söyleyen Başkan Mehmet Akın Doğan, “Muzda biz genelde yurt dışına bağlıyız. Şu anda 150 bin ton muz açığımız var. İlerleyen senelerde ise bu açık kapanacak ve muz ekimi daha fazla olunca fiyatlarda aşağı düşecektir. Vatandaşlarda çok daha rahat muz alabilecektir” dedi.

“Adana muzda da birinci olacak”

Muzun dönüm başına maliyetinin sera, arsa ve bütün ekipmanlarıyla birlikte 80 ile 120 bin lira arasında olduğunu aktaran Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Narenciye alanları arttığı gibi muz dikim alanları da artıyor. Muza konan yüzde 145,8'lik gümrük vergisiyle çiftçi muzunu üretiyor. Biz bu verginin uzun süre devam etmesini istiyoruz. Ülke olarak 2010 yılında 210 bin ton olan üretim 2019 yılında 589 bin tona çıktı. Adana ileri ki yıllarda muzda da birinci olacaktır.”