Yüreğir Ziraat Odasından iftar yemeği

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, düzenledikleri iftar yemeği programında misafirlerini restoranın kapısında karşıladı. Doğan, iftara katılanların Ramazan ayını kutlarken, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Doğan, “Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaştığımız bu iftar yemeği programına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İftar programına Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Oktay Nebi Kavurma, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Yüreğir Tapu Müdürü Veysel Şaşmaz, Yüreğir Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri, oda çalışanları ve çiftçiler katıldı.