Yüreğir'de 100 bin tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşuyor

Yüreğir Belediyesi ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Artırılması' projesi kapsamında ilçede 100 bin adet tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşacak.

Adana Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek proje ile Nisan ayında Yüreğir, Kozan, İmamoğlu, Sarıçam, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde yöreye uygun 694 bin 750 adet tıbbi ve aromatik bitkinin çiftçi bazında dikimi gerçekleştirilecek.

Ülke ve bölge ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi ve Aromatik bitkilerin Adana'daki mevcut üretiminin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Yüreğir'de biberiye, adaçayı, tıbbi nane, melisa, lavanta, kekik, ölmez otu, zerdeçal ve papatyadan oluşan 100 bin adet bitki fidesi toprakla buluşacak.

Bunun için Yakapınar Mahallesinde (Misis) bir uygulama alanının oluşturulacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bölgemiz verimli toprakları ve uygun iklim şartları ile ticareti yapılan ürünlerin kısa zamanda ticari hacmini artıracak, ülke ticaretinde ilk sıralara yükseltecek potansiyele sahiptir. Projemiz ile ekonomik getirisi yüksek Tıbbi ve Aromatik bitkilerin bölgedeki ruhu yeniden canlandıracağına inanıyorum” dedi.

Halk efsanelerinde adı geçen ve anlatılara göre tıbbi bitkilerle şifa dağıtan Lokman Hekim'in ölümsüzlük sırrını bu bölgede kaybettiğine inanıldığını da hatırlatan Başkan Kocaispir, “Projemiz aynı zamanda turizm yönünden çok farklı bir öneme sahip olan ve halen restorasyon çalışmaları devam eden Misis Antik Kentinin tanıtılmasına, bölgedeki ticaret ve istihdamın artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İmza törenine, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile ilgili yetkililer katıldı.