Yüreğir'de 100. yıla özel Adana fotoğrafları sergisi

Yüreğir Belediyesi'nin, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Fotoğraf Sergisi' törenle açıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Sarı, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Adana'nın Eski Fotoğrafları Grubu Kurucusu Sabri Gül, meclis üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışı öncesi bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana aslında bizim bildiğimiz ve düşündüğümüzden çok daha kıymetli, çok daha derin tarihi, sosyal kültürel zenginlikleri barından bir şehir. Biz Adanalı olmaktan büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Bugün burada fotoğraflarını sergilediğimiz ve 85 bin üyesi bulunan Adana'nın Eski Fotoğrafları grubu, geçmişteki güzellikleri geleceğe aktarma bakımından çok ciddi bir kamusal görev ifa ediyor. Bu eşsiz fotoğraflarla nesillerimizi değerlerimizle buluşturarak zihinlerimizi diri tutuyoruz” dedi.

Yüreğir'de kültüre ve sanata verdikleri önemi vurgulayan Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sanatı ve kültürü bu toplumun en kıymetli hazineleri, toplumsal gelişmenin en önemli dinamikleri olarak belirleyen ve bu konuda çaba gösteren bir bilinçle çalışıyoruz. Yüreğir'i sinema, tiyatro ve edebiyatla, Adana'nın kültür ve sanat merkezi yapmakta kararlıyız. Böylesi güzel bir fotoğraf sergisinde sizleri misafir etmekten büyük kıvanç duyduğumu ifade ediyor, bu vesile ile Adana'mızın kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Sergide yer alan ve ayrı ayrı hikayeleri olan Adana fotoğraflarının temininde destek sağlayan Adana'nın Eski Fotoğrafları Grubu'nun Kurucusu Sabri Gül ve grup üyelerine plaket takdim edildi.

Konuşmaların ve plaket takdimlerinin ardından sergi açılışı için kurdele kesildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve katılımcılar sergide yer alan eserleri inceleyerek, bilgiler aldı.

Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Fotoğraf Sergisi, 5 Ocak Çarşamba saat 17.00'a kadar halka açık olarak gezilebilecek.