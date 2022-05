Yüreğir'de 3 yılda 261 ton sıcak asfalt döküldü

Adana'da, 3 yılda 261 ton sıcak asfalt döken Yüreğir Belediyesi, ilçeyi Karayolları standardında kaliteli asfaltla buluşturuyor.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Kocaispir'in ‘Yüreğir İçin Düştük Yollara' sloganıyla başlattığı yol hamlesi kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere 8 ekip haftada 10 ayrı mahallede sıcak asfalt, bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bir taraftan görev alanı sokaklarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapan ekipler bir taraftan da imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yolları hizmete açıyor.

Son olarak Yakapınar Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, Havutlu, Doğankent Gazipaşa, Doğankent Cumhuriyet, Şahinağa ve Paşaköy'de bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Şehit Erkut Akbay Mahallesi set üstü ve Kadıköy'de parke çalışması yapan ekiplerin Solaklı Hürriyet Mahallesi'nde ise yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Yüreğir'de asfalt atağının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz. Yüreğir'in birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapan ekiplerimiz, merkeze uzak mahallelerimizde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyor. Mahalle mahalle planlı ve titiz bir çalışma yapıyoruz. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın teri döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum.

Yüreğir'i yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.