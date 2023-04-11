Yüreğir'de 40 mahallede bahar temizliği

Yüreğir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği geniş çerçevede bahar temizliği uygulaması başladı. 40 gün sürecek temizlik çerçevesinde 40 mahallenin baştan aşağı temizleneceği kaydedildi.

Yüreğir Belediyesi daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir yaşam alanı için her yıl baharla birlikte başlattığı genel temizlik çalışmasına devam ediyor. 40 gün boyunca sürecek bahar temizliği çerçevesinde 40 mahalle dip köşe bucak temizleniyor. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği genel temizlik uygulamasında her gün bir mahalle sokak sokak temizleniyor. Basınçlı yıkama aracı, tanker, vakumlu süpürge araçları ve çöp taksilerle Yüreğir'i baştan aşağı temizleyen ekipler, bir taraftan da ilçeyi bayrama hazırlıyor. Temizlik çalışmaları çerçevesinde, cadde ve sokaklar yıkanıyor, çim biçme, budama çalışmaları yapılıyor, çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıp ilaçlanıyor. Bunlarla birlikte mahallelerde bulunan boş araziler temizlenerek, çevrede bulunan sahipsiz molozlar alınarak meydana getirdiği çirkin görüntü ortadan kaldırılıyor.

“Yüreğir'i bayrama hazırlıyoruz”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin tüm mahallelerinde rutin temizlik faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Daha temiz, daha güzel bir Yüreğir için temizlik çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek. İlçemizin her noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bahar temizliği uygulamamızla ekiplerimiz tıpkı ev temizliği gibi Yüreğir'i bayrama hazırlıyor. Sosyal Yardım İşleri ekiplerimiz de topyekûn temizlik için girdiğimiz mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerini not alıyor, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda desteği sağlıyor. Yoğun bir çalışma yaparak işlerine aşkla sarılan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.