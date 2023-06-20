Yüreğir'de akşam çayı buluşmaları devam ediyor

Adana Yüreğir Belediyesinin 'Akşam Çayı' buluşmaları Kışla Mahallesi ile devam etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in geçen yıl başlattığı ve her hafta bir mahallede geniş katılımla gerçekleştirdiği, mahalle sakinlerini birebir dinleyip istişarelerde bulunduğu 'Akşam Çayı' buluşmalarının bu haftaki adresi Kışla Mahallesi oldu. Çay, tatlı ve ikramlarla başlayan programda ilk olarak halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Davul zurna ile halay çeken vatandaşlara Başkan Kocaispir de eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar unutulmadı. Atlı karınca, palyaço, yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlenen çocuklara patlamış mısır, elmalı şeker, pamuk şeker ve şerbet ikram edildi.

Burada yaptığı konuşmada Yüreğir'de yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, mahalle sakinlerini tek tek dinledi. Talep ve önerileri can kulağıyla dinleyen Başkan Kocaispir, programda hazır bulunan başkan yardımcıları ve birim müdürlerine taleplere göre talimat verdi.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada talep ve önerilerini ilk ağızdan ileten mahalle sakinleri, hizmetleri ve çalışmaları için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.