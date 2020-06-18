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Yüreğir'de Arabada Sinema Günleri başlıyor

Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında her türlü sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan Adanalılar için ’Arabada Sinema Günleri’ni başlatıyor.

Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında her türlü sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan Adanalılar için 'Arabada Sinema Günleri'ni başlatıyor.


19 Haziran Cuma günü başlayacak etkinliğin ilk gününde Adanalılar 'Naim' filmini izleyecek. Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinlikte 20 Haziran Cumartesi günü 'Müslüm', 21 Haziran Pazar günü ise 'Ayla' filmi gösterilecek.


Tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Olağanüstü günlerin sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak ve kurallara uygun sosyalleşmek adına 19 Haziran'da Yüreğir Millet Bahçemizde, Arabada Sinema Günlerini başlatıyoruz. Patlamış mısır, gazoz ve limon dondurması ikramlarımız olacak. Misafirlerimizden de tüm sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Adanamız için çok güzel bir etkinlik olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

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