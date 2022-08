Yüreğir'de asfalt çalışmaları

Hava sıcaklıklarının etkisini artırdığı Ağustos ayında gerek merkez gerekse merkeze uzak mahallelerde çalışan Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında onlarca noktada aynı anda çalışmalar yürütüyor. Son olarak 19 Mayıs, Akarca, Düzce, Yeniköy ve Büyükkapılı mahallelerinde asfalt kaplama yapan ekiplerin Çelemli, Geçitli, Abdioğlu ve Akpınar Mahallesindeki çalışmaları sürüyor. Ayrıca doğalgaz, haberleşme ve enerji yatırımları sonrası deforme olan yollarda iyileştirme ve tadilat çalışmaları eksiksiz yapılıyor.

Yüreğir'in en iyisini hak ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında her geçen yıl bir öncekine göre çok daha iyi bir noktadayız. Göreve geldiğimizde başlattığımız ‘asfaltlama seferberliği' neticesinde Yüreğir'in her noktası hizmetle buluştu, buluşuyor. Planlı ve programlı çalışmalarımızla her gün bir fazla sokağımıza daha hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Ağustos sıcağında sıcak asfalt başında ter döken mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.