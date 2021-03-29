Yüreğir'de bahar temizliği

Bahar mevsimi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, parklarda rutin bir şekilde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

Mahalle araları, parklar ve sokaklarda budama çalışmalarını sürdüren park bahçeler ekipleri, bir taraftan da bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

Ekipler, tüm parkları, yeşil alanları elden geçiriyor, eksikliklerini gidererek bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.