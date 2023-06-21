Yüreğir'de baş döndüren eğlence ters ev

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana'ya kazandırdığı ters ev, yaz tatili boyunca çocukları bekliyor.

Yüreğir Belediyesi'nin Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunduğu ters ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Ters evin iç mimarisini merak edenler, evi görmeye geliyor. Bugüne kadar yaklaşık 110 bin ziyaretçi ağırlayan ters ev, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte çocuklarla dolup taşmaya başladı.

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters evi ziyaret edenler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor. Ters ev, haftanın 7 günü 08.00 -17.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Yaz tatili boyunca çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte ters evi gezmeye davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7'den 70'e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ziyaretçilerimiz ters evde unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak üzere yaz tatilinde tüm çocuklarımızı ters evimizi gezmeye bekliyoruz” dedi.