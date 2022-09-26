Yüreğir'de "Beyaz Masa" ile profesyonel çözüm

Yüreğir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ‘Beyaz Masa' Yüreğirli vatandaşın çözüm merkezi oluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'nın ikinci büyük ilçesi olan Yüreğir'de ulaşılabilir belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini söyledi.

Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa; yüz yüze görüşme, telefon, web sayfası ve e-posta gibi kanallardan gelen talepleri ivedilikle cevaplıyor.

Beyaz Masa'da görevli olan halkla ilişkiler uzmanları tarafından tasnif edilen istekler ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Birimlerden gelen bilgilendirme cevapları SMS ile başvuru sahibi olan vatandaşa iletilerek sorunlar kolayca çözümleniyor.

Beyaz Masa biriminin talepleri karşılamak için profesyonel bir sistemle çalıştığını söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Beyaz Masa birimimiz vatandaşımızdan gelen yüzlerce talebin karşılanması noktasında önemli bir görevi icra ediyor.

Deneyimli, güler yüzlü ve konusunda uzman personelimiz vatandaşımızın taleplerini hiç zaman kaybetmeden güçlü bir iletişim ağıyla ilgili birimlere aktarıyor. Kayda alınan talepler ilgili müdürlüğümüz tarafından azimli ve koordineli bir çalışma sonucunda çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlarımız 7 gün 24 saat kolaylıkla bizlere ulaşabiliyor.” şeklinde konuştu.

İlçe halkı belediyeye iş ve işlemlerini takip etmeleri, sorunlarını anlatmaları, dilek ve şikayetlerini bildirmeleri için Beyaz Masa'yı bizzat ziyaret edebilmenin yanı sıra ilgili birime 0322 321 61 61 numaralı hattan da ulaşabiliyor.