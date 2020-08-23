Yüreğir'de büyük asfalt hamlesi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçe genelinde ‘Büyük Asfalt Harekatı' sloganı ile başlattığı yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şuana kadar yaklaşık 90 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, günlük yaklaşık 20 noktada çalışma yapıyor.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol sorununun tamamen çözülmesi için hummalı bir çalışma yapıyor. Her gün ilçenin farklı mahallelerinde aralıksız çalışan ekipler bir taraftan yol yapım, bakım ve onarım işleri yaparken diğer yandan da yeni yolların açılması için yoğun bir program uyguluyor.

Göreve geldikleri günden itibaren şuana kadar yaklaşık 90 bin ton sıcak asfalt yama kaplama ve yaklaşık 17 bin 500 ton stabilize yol çalışması yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir, “İlçe genelinde başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz şuan Doğankent Bahçelievler, Karacaoğlan, Ulubatlı Hasan, Misis Geçitli, Solaklı Hürriyet, Şehit Erkut Akbay, Yakapınar, Şeyhmurat, Taşçı, Akdeniz ve Yukarı Çiçekli mahallerimizde çalışma yapıyor. Bu mahallelerimiz günlük değişiyor. Sorunlu noktaları belirleyip ivedilikle müdahale ediyoruz. Günlük yaklaşık 20 noktada asfalt kaplama, asfalt yama, bordür ve parke döşeme, parke tamir, zemin tesviye olmak üzere yoğun bir çalışmamız var. Allah'ın izni ile Yüreğir'de yol sorunu kalmayacak.” dedi.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.