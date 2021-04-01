Yüreğir'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğirlinin ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizliyor.

13 Nisan'da başlayacak olan onbir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi ibadethanelerde temizlik seferberliği başlatan belediye ekipleri, camilerde bulunan halıları yıkama makineleri ile temizlerken, cam ve kapıları da silerek hijyenik hale getiriyor. İç mekanlar özenle tertemiz hale getirilirken cami ve mescit etrafındaki şadırvan ile ortak kullanım alanları da dezenfekte edilerek temizleniyor.

İbadethanelerin halkın ortak değerleri olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Ekiplerimiz ilçemiz genelindeki tüm ibadethanelerimizi düzenli bir şekilde temizliyor. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala rutin faaliyetlerimize ek olarak genel bir temizlik seferberliği başlattık. Ekiplerimiz detaylı bir çalışma yapıyor” şeklinde konuştu.

Ramazan'ın yoğun manevi iklimi heyecanının yaşanmaya başlandığına da dikkat çeken Başkan Kocaispir, “Rahmet ve bereket ayına çok az kaldı. Tüm şehrimizin, ülkemizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan'ını şimdiden kutluyor; bu rahmet ikliminin hayırlara ve esenliğe vesile olmasını diliyorum” dedi.