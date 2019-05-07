Yüreğir'de çevre temizliği

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi sorumluluğunda olsun olmasın sorunlara anında müdahale ederek vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracaklarını belirterek, ''Vatandaşlarımızdan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde gerçekleştirmek için seferber olacağız'' dedi.

Başkan Kocaispir, vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda Sarıçam deresi üzerinde oluşan, çevreye kötü koku yayan atıklar ile çevre kirliliğine sebep olan moloz yığınlarıyla köpek kulübelerinin Yüreğir Belediyesi ekiplerince temizlendiğini belirtti. Yüreğirli vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için göreve geldiklerini söyleyen Başkan Kocaispir ''Çevreyi rahatsız eden, görüntü ve çevre kirliliği yaratan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağız'' diye konuştu.

Yaşanılan kente karşı herkesin sorumlu olduğunu kaydeden Başkan Kocaispir, ''Yaşadığımız çevrenin temizliğine dikkat etmeliyiz. Cadde, sokakları, park ve bahçeleri, ormanları, piknik yerlerini temiz tutmak, kirletenleri uyarmak hepimizin görevidir. Bilmeliyiz ki, temiz bir dünya temiz bir çevre hem kendimiz, hem de bizden sonra gelecek nesiller için çok önemlidir. Temiz ve sağlıklı bir çevre, bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşuldur. Her canlı gibi insanda çevresiyle uyum içinde yaşamak zorundadır" şeklinde konuştu.